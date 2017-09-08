Вход
ADV
Интересно
Valentino (183)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Red Valentino. Весна-лето, 2018

  • 73
  • 0
  • 08 Сентября 201715:17
Сюжеты: Valentino, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Итальянский дом моды представил на нью-йоркском подиуме игривую, но сдержанную коллекцию своей молодежной линии.

1 / 33
  • Red Valentino. Весна-лето, 2018

В весенне-летней коллекции Red Valentino как никогда чувствуется задор и игривость молодости. Здесь много очень коротких моделей и рассуждений на тему платьев в духе бэби-долл с оборками и складками. Однако Валентино Гаравани умеет соблюсти баланс, поэтому его новые модели не смотрятся слишком легкомысленно. К тому же дизайнер гармонично уравновешивает бурные чувства юности сдержанными силуэтами и нейтральной цветовой гаммой во второй части коллекции.

Главная ставка в большинстве новых образов делается на декор, которым Валентино по-итальянски мастерски пользуется. В коллекции много вышивок, платочных узоров и принтов, мозаичных орнаментов и другой экзотики, вдохновленной итальянской и североамериканской культурами.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru