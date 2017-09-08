Неделя моды в Нью-Йорке: Red Valentino. Весна-лето, 2018

Итальянский дом моды представил на нью-йоркском подиуме игривую, но сдержанную коллекцию своей молодежной линии.

1 / 33 Red Valentino. Весна-лето, 2018

































































В весенне-летней коллекции Red Valentino как никогда чувствуется задор и игривость молодости. Здесь много очень коротких моделей и рассуждений на тему платьев в духе бэби-долл с оборками и складками. Однако Валентино Гаравани умеет соблюсти баланс, поэтому его новые модели не смотрятся слишком легкомысленно. К тому же дизайнер гармонично уравновешивает бурные чувства юности сдержанными силуэтами и нейтральной цветовой гаммой во второй части коллекции.

Главная ставка в большинстве новых образов делается на декор, которым Валентино по-итальянски мастерски пользуется. В коллекции много вышивок, платочных узоров и принтов, мозаичных орнаментов и другой экзотики, вдохновленной итальянской и североамериканской культурами.