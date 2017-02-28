Неделя моды в Нью-Йорке: Thom Browne. Осень, 2017

Пингвины, зима и фигурное катание вдохновили Тома Брауна на создание одной из самых интересных коллекций прошедшей Недели моды в Нью-Йорке.

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В этом сезоне Том Браун вдохновляется снежными просторами Антарктики, поэтому его шоу стало одним из самых интересных на прошедшей Неделе моды. Дизайнер перенес гостей показа на Южный полюс, где так гармонично смотрелись эти сумки-пингвины, вариации на тему смокинга, замысловатая обувь, вдохновленная фигурными коньками и вышивки в виде пингвинов.

Браун любит играть, однако этот гений моды очень серьезно относится к своей работе, крою и добротности. Поэтому, чтобы снизить градус визуальной инфантильности, дизайнер использовал традиции мужской моды, а также более грубые ткани, которые ей присущи. В качестве цветовой гаммы Том использует ледяные оттенки серого, при этом создает из них удивительно пестрые фактуры. Получилась очень умная, стильная и интересная коллекция, которую можно рассматривать бесконечно.