Вход
ADV
Интересно
Tom Ford (113)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Tom Ford. Осень, 2018

  • 460
  • 0
  • 13 Февраля 201814:47
Сюжеты: Tom Ford, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2018-19

Для создания коллекции сезона осень-зима 2018/19 Том Форд выбрал блестящий и дерзкий стиль.

1 / 36
  • Tom Ford. Осень, 2018

Том Форд – один из тех дизайнеров, которые прекрасно знают своих клиенток и понимают их потребности. В этот раз Форд выбрал не просто высокое мастерство, с которым традиционно создает новые образы, но дерзкий и яркий стиль. Эта коллекция адресована сильным женщинам, которые стали главными героинями подиума и современной культуры. Надпись Pussy Power, украсившая несколько предметов коллекции, как нельзя лучше рассказывала гостям показа о настроении дизайнера. По мнению Тома, у его клиенток аллергия на излишнюю утонченность, зато уверенности в себе через край. При этом девушки, которыми вдохновляется дизайнер, понимают, что такое ирония и не против эксцентричных нарядов. Все эти мотивы и стали основой новой коллекции.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru