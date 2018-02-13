Неделя моды в Нью-Йорке: Tom Ford. Осень, 2018

Для создания коллекции сезона осень-зима 2018/19 Том Форд выбрал блестящий и дерзкий стиль.

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Том Форд – один из тех дизайнеров, которые прекрасно знают своих клиенток и понимают их потребности. В этот раз Форд выбрал не просто высокое мастерство, с которым традиционно создает новые образы, но дерзкий и яркий стиль. Эта коллекция адресована сильным женщинам, которые стали главными героинями подиума и современной культуры. Надпись Pussy Power, украсившая несколько предметов коллекции, как нельзя лучше рассказывала гостям показа о настроении дизайнера. По мнению Тома, у его клиенток аллергия на излишнюю утонченность, зато уверенности в себе через край. При этом девушки, которыми вдохновляется дизайнер, понимают, что такое ирония и не против эксцентричных нарядов. Все эти мотивы и стали основой новой коллекции.