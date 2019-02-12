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Tom Ford (116)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Tom Ford. Осень, 2019

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  • 12 Февраля 201911:26
Сюжеты: Tom Ford, Осень-зима 2019-20, Неделя моды в Нью-Йорке

Том Форд в очередной раз обходится минимумом выразительных средств, но создает роскошные и впечатляющие образы.

Том Форд представил в Нью-Йорке идеальную коллекцию, выдержанную в духе американского нуара и гламура. Эти образы легко представить в черно-белых фильмах золотой эпохи Голливуда, при этом они смотрятся актуальными и уместными сегодня. Дизайнер работал сразу и над женской, и над мужской линиями, которые объединил в одну сильную коллекцию. Как обычно, образы Форда излучают сексуальность, но модельер не прибегает к очевидным приемам: у Тома нет ни открытых участков кожи, ни разрезов и кричащих расцветок. Здесь все выверено до мельчайших деталей, а одежда сама придает своим владельцам кошачьей грации и томности. Главный прием, использованный в коллекции, – это богатые фактуры и их контрастные сочетания. В итоге у Форда получилась богатая, но реалистичная одежда.

 
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