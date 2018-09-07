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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Tom Ford. Весна, 2019

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  • 07 Сентября 201814:55
Сюжеты: Tom Ford, Весна-лето 2019, Неделя моды в Нью-Йорке

Модный марафон сезона весна-лето 2019 начался с показа роскошной коллекции Тома Форда.

Своим шоу Том Форд открыл серию шоу Недели моды в Нью-Йорке и весь модный марафон сезона весна-лето 2019. Старт весенне-летних показов оказался очень стильным и элегантным. Том представил смешанную коллекцию монохромных образов с оттенком ностальгии по эпохе ар-деко. Особое место здесь заняли глянцевые материалы: атлас, кожа и металлические детали. Сексуальность образам придают обтягивающие силуэты, прозрачные детали и элементы бельевого стиля. У Форда, как и всегда, получилась совсем не повседневная роскошь, которую так полюбили в Европе.

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