Неделя моды в Нью-Йорке: Tom Ford. Весна, 2020

На этот раз Том Форд обращается к спортивной теме и интерпретирует ее просто превосходно!

Показ весенне-летней коллекции Тома Форда, который продает своим клиенткам пальто из кожи крокодила за 15 000 долларов и губную помаду за 50 долларов, проходил в неожиданной локации – совсем не люксовой станции метро. Выбор места для дефиле, по всей видимости, должен был подчеркнуть более приземленное настроение коллекции. Однако даже использование дизайнером элементов спортивного стиля не лишило коллекцию шика. Все эти купальники, бальные юбки и почти маскулинные футболки смотрелись на моделях по-настоящему роскошно.