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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Tom Ford. Весна-лето, 2018

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  • 07 Сентября 201712:55
Сюжеты: Tom Ford, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Марафон мировых Недель моды стартовал в Нью-Йорке блестящим показом весенне-летней коллекции Тома Форда.

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  • Tom Ford. Весна-лето, 2018

Вернуться в традиционное расписание нью-йоркской Недели моды дизайнер предпочел во всем блеске. В новой коллекции Том Форд активно использует самые разные блестящие фактуры. Здесь можно встретить лоск атласа, кристаллы и инкрустации, а также совсем неожиданные металлизированные фактуры.

Что касается модельного ряда, то модельер остается верен своему культу сексуальности и выбирает соблазнительные силуэты и короткую длину. В коллекции также можно увидеть современную классику Tom Ford: смокинги и пиджаки, брюки различной длины и обтягивающие платья. Отдельного внимания заслуживает обращение Форда к яркой цветовой палитре и ее расширение.

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