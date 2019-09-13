Неделя моды в Нью-Йорке: Tommy Hilfiger x Zendaya. Осень, 2019

Томми Хилфигер и Зендайя представили в Нью-Йорке вторую совместную коллекцию, посвященную фанку семидесятым.

Вот уже несколько сезонов подряд Томми Хилфигер твердо следует принципу «смотри – покупай» и представляет коллекцию, которая будет актуальна не через полгода, а в сразу же после показа. Сезон осень-зима 2019/20 дизайнер встречает вместе с певицей Зендайей, организуя масштабное шоу в Гарлеме с саундтреком из песен Ареты Франклин, Стиви Уандера и Глэдис Найт. При этом Томми возвращается к своим истокам – концу 1960-х – началу 1970-х годов, когда его карьера только начиналась. Отсюда и главная тема коллекции – музыка и культура фанка, которые оказываются близки и Зендайе. Однако дуэт избежал карикатурности – все образы получились сдержанными, хотя в них и чувствуется вполне отчетливо спортивный стиль, в котором Томми истинный мастер.