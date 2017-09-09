Неделя моды в Нью-Йорке: Tory Burch. Весна-лето, 2018

В этом сезоне Тори Берч вдохновлялась работами дизайнера интерьеров Дэвида Хикса, откуда она заимствовала декоративные элементы. Шикарная весенне-летняя коллекция дизайнера лежит где-то между пляжем и городским стилем.

1 / 43 Tory Burch. Весна-лето, 2018





















































































Представляя новую коллекцию Тори Берч призналась, что хотела немного переосмыслить стиль ее марки, но при этом не отказываться от проверенных временем идей. Что ж, план американского дизайнера реализовался вполне успешно: весенне-летние образы смотрятся значительно свежее того, что мы видели ранее, но в каждом из них явно чувствуется взгляд Тори.

Дизайнеру из сезона в сезон удается гармонично сочетать коммерческую направленность коллекций, актуальные тенденции и собственное видение стиля современной женщины. Обновив марку, Берч по-прежнему верна своей страсти к роскоши и дорогим материал. При этом дизайнер не перегибает палку и работает с очень простыми силуэтами. Эти модели действительно легко представить на улицах летнего города, а некоторые – на пляже или у бассейна дорого курорта.