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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Victoria Beckham. Осень, 2017

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  • 17 Февраля 201723:46
Сюжеты: Beckham, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2017-18

Следуя за актуальными в современном обществе тенденциями, дизайнер создала коллекцию для женщин, которые хотят иметь больше возможностей.

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  • Victoria Beckham. Осень, 2017

Виктория Бекхэм не делала никаких громких политических высказываний, однако представила на нью-йоркском подиуме очень феминистскую коллекцию. Эти образы выглядят умно, мягко и воспевают женские формы. Как призналась Бекхэм за кулисами показа, она хотела предложить женщинам одежду, которая была бы действительно красивой и современной.

Используя богатую цветовую палитру (от военно-морского флота до красного и оранжевого), дизайнер работала с классическим мужским кроем. Однако даже угловатые и квадратные блейзеры и широкие брюки получились у нее женственными. Впрочем, это современное представление о женской природе: сильной, независимой и энергичной. Новые модели, как всегда у Бекхэм минималистичны и функциональны, однако смотрятся очень эффектно. Не обошлось без влияния спортивного стиля, который дизайнер сделала более мягким и не таким агрессивным, как у других марок.

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