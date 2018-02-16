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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Victoria Beckham. Осень, 2018

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  • 16 Февраля 201811:36
Сюжеты: Beckham, Неделя моды в Нью-Йорке, Осень-зима 2018-19

Виктория Бекхэм попрощалась с Нью-Йорком скромной, минималистичной и очень красивой коллекцией.

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  • Victoria Beckham. Осень, 2018

Последние десять лет Виктория Бекхэм следовала одному принципу: по словам самого дизайнера, она воспевала женской формы. При ближайшем рассмотрении коллекций Бекхэм, эта мысль становится очевидной. Здесь нет ничего лишнего, модели, силуэты и сама ткань ложатся на тело, чтобы принять естественные очертания. Однако в новой коллекции, которая стала финальной для истории Виктории в Нью-Йорке, мы видим, как привычная для дизайнера эстетика развивается: это все тот же минимализм, который никогда не будет скучным. Бекхэм удачно разбавляет его спортивными элементами, модерном и даже деревенскими мотивами. По сути, новая коллекция — это некий показательный The Best и обещание оставаться верной себе и женщинам.

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