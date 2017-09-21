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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Viktor & Rolf Soir. Весна-лето, 2018

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  • 21 Сентября 201712:25
Сюжеты: Viktor & Rolf, Неделя моды в Нью-Йорке, Весна-лето 2018

Виктор Хорстинг и Рольф Сноэрен представили в Нью-Йорке образы из своей новой линейки.

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  • Viktor & Rolf Soir. Весна-лето, 2018

В этом сезоне Виктор Хорстинг и Рольф Снорен запустили новую линию вечернего платья. Образы, которые можно увидеть в лукбуке, построены на элегантном стиле начала прошлого века. Сегодня они смотрятся довольно смело и адресованы для выходов в свет и особых случаев. Дизайнеры выбрали розовый цвет в качестве основы коллекции, дополнив его черным и белым. Что касается модельного ряда, то Виктор и Рольф постарались показать как короткие коктейльные платья, так и более респектабельные наряды максимальной длины.

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