Неделя моды в Нью-Йорке: Viktor & Rolf Soir. Весна-лето, 2018

Виктор Хорстинг и Рольф Сноэрен представили в Нью-Йорке образы из своей новой линейки.

1 / 10 Viktor & Rolf Soir. Весна-лето, 2018



















В этом сезоне Виктор Хорстинг и Рольф Снорен запустили новую линию вечернего платья. Образы, которые можно увидеть в лукбуке, построены на элегантном стиле начала прошлого века. Сегодня они смотрятся довольно смело и адресованы для выходов в свет и особых случаев. Дизайнеры выбрали розовый цвет в качестве основы коллекции, дополнив его черным и белым. Что касается модельного ряда, то Виктор и Рольф постарались показать как короткие коктейльные платья, так и более респектабельные наряды максимальной длины.