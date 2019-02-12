Неделя моды в Нью-Йорке: Zac Posen. Осень, 2019

Чтобы не шокировать своих клиенток чрезмерной роскошью новой коллекции, Зак Позен представил лукбук в монохромной гамме.

Новые образы Зака Позена традиционно драматичны и созданы для самых особенных случаев. Придерживаясь выбранной несколько сезонов назад стратегии, дизайнер отказался от формата дефиле и вновь представил большой и очаровательный лукбук. Причем на этот раз Позен выбрал монохромную гамму для фотографий, видимо, для того, чтобы не шокировать публику богатством и роскошью образов. Здесь даже комплекты из брюк и блуз выглядят настолько ошеломительно, что краски кажутся лишними. При этом все детали нарядов максимально проработаны, что тоже является частью почерка дизайнера.