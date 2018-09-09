Неделя моды в Нью-Йорке: Zac Posen. Весна, 2019

Представлять образы весенне-летней коллекции Зак Позен пригласил своих подруг.

В рамках Недели моды в Нью-Йорке Зак Позен представил новую коллекцию в виде лукбука. За создание этой одновременно и гламурной, и сельской истории отвечали его подруги: режиссер Джиа Коппола и утонченная актриса Майя Хоук. Получилось очень классно и кинематографично! По замыслу Зака и Джии, в центре внимания коллекции оказалась оригинальная девушка Zac Posen, которой свойственен креативные и свободолюбивый дух. Образы коллекции очень точно соответствуют этой идее. Здесь есть и повседневные вещи, и наряды для выхода, но без излишеств. Это богемный стиль, который можно было обнаружить на Манхэттене в 1970-х года. Романтика повсюду!