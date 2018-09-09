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Zac Posen (56)
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Артем Кузелев

Неделя моды в Нью-Йорке: Zac Posen. Весна, 2019

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  • 09 Сентября 201811:59
Сюжеты: Zac Posen, Весна-лето 2019, Неделя моды в Нью-Йорке

Представлять образы весенне-летней коллекции Зак Позен пригласил своих подруг.

В рамках Недели моды в Нью-Йорке Зак Позен представил новую коллекцию в виде лукбука. За создание этой одновременно и гламурной, и сельской истории отвечали его подруги: режиссер Джиа Коппола и утонченная актриса Майя Хоук. Получилось очень классно и кинематографично! По замыслу Зака и Джии, в центре внимания коллекции оказалась оригинальная девушка Zac Posen, которой свойственен креативные и свободолюбивый дух. Образы коллекции очень точно соответствуют этой идее. Здесь есть и повседневные вещи, и наряды для выхода, но без излишеств. Это богемный стиль, который можно было обнаружить на Манхэттене в 1970-х года. Романтика повсюду!

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