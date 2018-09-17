Неделя моды в Нью-Йорке: Zac Zac Posen. Весна, 2019

В весенне-летней коллекции Зака Позена драматичность образов сочетается со сложностью технологий.

По признанию Зака Позена, в новой коллекции своей второй линии он хотел показать будущее уличной моды. дизайнер работал со спортивным стилем, смешивая его с почти театральными элементами и своей фирменной лаконичной элегантностью. Новую коллекцию можно разделить на две части, из которых особый интерес вызывает, конечно же, вторая. Позен работал с роскошной жаккардовой тканью, украшенной цветами и другими узорами. Видимо, физические особенности материала продиктовали дизайнеру эти почти скульптурные формы, которые отлично завершают более женственные и изящные наряды.