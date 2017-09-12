Неделя моды в Нью-Йорке: Zac Zac Posen. Весна-лето, 2018

Как и многие его коллеги, в новой коллекции Зак Позен делает ставку на универсальный модельный ряд и романтическое настроение.

1 / 42 Zac Zac Posen. Весна-лето, 2018



















































































Коллекция молодежной линейки Зака Позена смотрится нейтрально и поэтому универсально. К будущему сезону американский дизайнер разработал образы, в которых сочетается простота силуэтов, легкость комфортных тканей и здоровая доля романтики. Позен активно работает с повседневными запросами своих клиенток, поэтому новая коллекция обречена на успех. Здесь есть модели разной длины: от макси до мини, струящиеся силуэты и женственные складки, простые и комфортные линии, базовые цвета и принты, отвечающие настроению сезона.