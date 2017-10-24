Неделя моды в Париже: Acne Studios. Весна-лето, 2018

Удивительно, но на этот раз новая коллекция Джонни Йоханссона оказалась очень спокойной и непривычно сдержанной.

1 / 43 Acne Studios. Весна-лето, 2018





















































































Во многом Джонни Йоханссон вдохновлен модой 1990-х, однако дизайнер не спешит отправлять нас в путешествие по кислотным вечеринкам и круглосуточным рейвам. Креативный директор линии берет от вдохновившей его эпохи самое лучшее и создает повседневную коллекцию, которая вполне органично впишется в современным стиль. По большому счету, представленную Acne Studios коллекцию можно назвать функциональным и приземленным вариантом того, что для vetements делает Демна Гвасалия. Здесь есть все те же гротеск и ирония, однако они не стремятся играть главную роль. Смотрятся образы вполне реалистично.