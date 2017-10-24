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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Acne Studios. Весна-лето, 2018

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  • 24 Октября 201712:10
Сюжеты: Acne Studios, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Удивительно, но на этот раз новая коллекция Джонни Йоханссона оказалась очень спокойной и непривычно сдержанной.

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  • Acne Studios. Весна-лето, 2018

Во многом Джонни Йоханссон вдохновлен модой 1990-х, однако дизайнер не спешит отправлять нас в путешествие по кислотным вечеринкам и круглосуточным рейвам. Креативный директор линии берет от вдохновившей его эпохи самое лучшее и создает повседневную коллекцию, которая вполне органично впишется в современным стиль. По большому счету, представленную Acne Studios коллекцию можно назвать функциональным и приземленным вариантом того, что для vetements делает Демна Гвасалия. Здесь есть все те же гротеск и ирония, однако они не стремятся играть главную роль. Смотрятся образы вполне реалистично.

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