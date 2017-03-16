Неделя моды в Париже: Alexander McQueen. Осень, 2017

Поездка в графство Корнуолл заставила Сару Бертон задуматься о древних легендах и народных ремеслах, которые она и включила в новую осеннюю коллекцию.

1 / 44 Alexander McQueen. Осень, 2017























































































В том, что Сара Бертон талантливый художник и удивительный рассказчик – нет никаких новостей. Она также умный коллажист, который может вести диалог с культурным или историческим моментом, не теряя чуткость к современности и не забывая о коммерческой составляющей творчества. В новой коллекции для Alexander McQueen Сара как раз проявляет все эти качества и создает образы на грани реальности и мечтательности.

Будущий сезон для поклонниц британской марки пройдет под знаком графства Корнуолл. Путешествие дизайнера в эту местность заставило задуматься ее о язычестве, древних традициях и ремеслах. Все это объединилось в коллекцию, которая столь же интеллектуальна и прагматична, сколько лирична. Героиней коллекции стала женщина-воин, однако она не жаждет крови, а всего лишь готова защищать то, что по праву принадлежит ей.

Обращение Бертон к кустарным ремеслам привнесло в образный ряд особой выазительеости: здесь появились ленты и шнуровки, а также другой декор. Дизайнер использовала в качестве украшения и старинные грубоватые техники шитья, когда куски кожи соединялись крупными стежками, а платья украшались вышивкой крестом. В отделке коллекции так же можно увидеть красивые мозаичные узоры, золотые детали, мотивы флоры и фауны, асимметрию. Получилось очень красиво и эффектно.