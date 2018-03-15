Неделя моды в Париже: Alexander McQueen. Осень, 2018

На прошедшей в Париже Неделе моды Сара Бертон представила коллекцию, которая удивила многих гостей показа.

1 / 42 Alexander McQueen. Осень, 2018



















































































По признанию многих гостей последнего шоу Alexander McQueen, новая коллекция британского дома оказалась удивительной с точки зрения концепции. Вернее – ее отсутствия. Бертон, которая известна на весь мир своими сложными коллекциями, подчиненными единой идее, вдруг предпочла избежать излишнего фантазирования и зауми. По признанию дизайнера, она просто попыталась создать «гиперреальную реальность», которая подчеркнула бы сложность женской природы.

Что ж, сосредоточившись на личности, на внутреннем мире своей клиентки, Сара Бертон придумала внешнюю оболочку, которая не затмевает психологию женщины. При этом образы коллекции иллюстрируют многообразие характеров: от хрупкой романтики до силы и амбициозности. Дизайнер несколько раз обратилась к сравнению женщины с куколкой бабочки и вдохновлялась метаморфозами, которая та рано или поздно переживает. Вероятно, осенне-зимняя коллекция и должна помочь клиенткам марки в поисках себя настоящих. Выбирать здесь есть из чего.