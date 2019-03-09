Неделя моды в Париже: Alexander McQueen. Осень, 2019

В этом сезоне Сара Бертон отказалась от образа кельтской богини-воительницы и вдохновлялась культурой мельничных городков Северной Англии.

Кельтские богини-воительницы на какое-то время остались не при исполнении служебных обязанностей. В качестве источника вдохновения для создания осенне-зимней коллекции Саре Бертон служила родная Северная Англия с ее мельничными городками. Местная атмосфера и рабочая обстановка заставили дизайнера выбрать в качестве основных материалов классические ткани, обычно используемые в мужской моде.

«Я думала о промышленной революции, а также о воспоминаниях, которые у меня остались с детства, – рассказала о работе над коллекцией Бертон, отметив, что у ее отца был единственный заветный костюм в полоску. – Я думала о мастерстве создавать эти ткани, когда человек и машина работают вместе». При этом дизайнер подчеркнула, что основная часть работы над материалами до сих пор остается ручной. Уделив такое внимание тканям, Сара создала очень интересные с точки зрения фактур и их сочетаний образы. При этом одежда осталась реалистичной и абсолютно функциональной даже там, где начинался сложный крой.