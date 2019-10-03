Неделя моды в Париже: Alexander McQueen. Весна, 2020

Сара Бертон продолжает делать роскошь более человечной, на этот раз при помощи ирландских ремесел.

Креативный директор Alexander McQueen, наверное, одна из немногих современных дизайнеров, кто так точно знает историю костюма и отлично ориентируется в ремесленных техниках создания одежды. В новой коллекции Сара Бертон обращается к культуре Ирландии, в которой работала из последними оставшимися ткачами и владельцами льняных ферм. Кроме того, к команде британской марки присоединились мастерицы-вышивальщицы, которые создали богатые и изящные фактуры, дополненные прекрасными кружевами. В очередной раз Бертон показала коллекцию на стыке моды и искусства.