Неделя моды в Париже: Alexander McQueen. Весна-лето, 2018

К будущему сезону дизайнер Сара Бертон представила очень оптимистичную коллекцию, рассказывающую о моде и творчестве.

Представляя весенне-летнюю коллекцию Alexander McQueen, Сара Бертон подчеркнула: «В мире так много ужасных вещей. Мы должны радоваться окружающим людям, моде и творчеству». Эта мысль развивается во всей коллекции дизайнера, причем тема моды занимает здесь ключевое место. Возможно, Бертон слишком идеалистично смотрит на мир, но то, что она создает, определенно радует глаз.

Оптимизм креативного директора британской марки идет рука об руку с чувством прекрасного и традиционным понимание женственности. Образы новой коллекции напоминают об элегичных и романтичных английских садах, изысканных цветах и гармонии природы. При этом многие образы построены на приеме деконструкции, однако у Сары Бертон она смотрится вполне естественно. Плащи, отделанные шелком, платья из кожи, короткие свитера с застежками, романтичные оборки и плиссировки – все приведено к единому эксцентричному шарму и производит самое положительное впечатление. Силуэты порой напоминают о рыцарских доспехах, чтобы модели не выглядели слишком расслабленно.