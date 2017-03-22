Неделя моды в Париже: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Осень, 2017

Новая коллекция британской марки пропитана любовью к искусству и классическому стилю Венских мастерских.

1 / 69 Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Осень, 2017









































































































































Андреас Кронтхалер возвращает марку Vivienne Westwood к ее корням, а к абсурду и бунтарство панка. Однако дизайнер делает это через классическую эстетику течения Венские мастерские, для которого было важно во всем сохранить правильные пропорции и утилитарность. Вдохновившись работами Густава Климта, Андреас использует его геометрические принты и изящные растительные мотивы, у Климта же модельер берет африканские мотивы. Однако на этот раз сдвоенная коллекция британского бренда абсолютно носибельна и функциональна, хотя кое-что и выглядит несколько экстравагантно.

Объемные плащи, платья с капюшонами, юбки и жакеты во флотском стиле Кронтхалер украшает вышивкой в виде замысловатых цветов, заимствованных из австрийского, родного ему фольклора. В коллекции нашлось место и стеганым тканям, и нежным драпировкам оттенка пыльной розы. В целом. Образы смотрятся традиционно для дома театрально, но все же они близки реальной жизни. Одним из приятных сюрпризов шоу стало участие в нем самой Вивьен в качестве модели, что еще раз подчеркнуло настроение коллекции и стало символом смены эпох.