Вход
ADV
Интересно
Vivienne Westwood (136)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Осень, 2017

  • 87
  • 0
  • 22 Марта 201709:06
Сюжеты: Vivienne Westwood, Осень-зима 2017-18, Неделя моды в Париже

Новая коллекция британской марки пропитана любовью к искусству и классическому стилю Венских мастерских.

1 / 69
  • Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Осень, 2017

Андреас Кронтхалер возвращает марку Vivienne Westwood к ее корням, а к абсурду и бунтарство панка. Однако дизайнер делает это через классическую эстетику течения Венские мастерские, для которого было важно во всем сохранить правильные пропорции и утилитарность. Вдохновившись работами Густава Климта, Андреас использует его геометрические принты и изящные растительные мотивы, у Климта же модельер берет африканские мотивы. Однако на этот раз сдвоенная коллекция британского бренда абсолютно носибельна и функциональна, хотя кое-что и выглядит несколько экстравагантно.

Объемные плащи, платья с капюшонами, юбки и жакеты во флотском стиле Кронтхалер украшает вышивкой в виде замысловатых цветов, заимствованных из австрийского, родного ему фольклора. В коллекции нашлось место и стеганым тканям, и нежным драпировкам оттенка пыльной розы. В целом. Образы смотрятся традиционно для дома театрально, но все же они близки реальной жизни. Одним из приятных сюрпризов шоу стало участие в нем самой Вивьен в качестве модели, что еще раз подчеркнуло настроение коллекции и стало символом смены эпох.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru