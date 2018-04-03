Неделя моды в Париже: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Осень, 2018

В новой коллекции британская марка представляет обновленное видение панка.

1 / 58 Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Осень, 2018



















































































































Оставшись главной за концепцию, Вивьен Вествуд передала креативную составляющую марки и в руки своего мужа Андреаса Кронталера. В этом сезоне стало очевидно, что это было очень верное решение: эксцентричный дуэт представил в Париже яркую коллекцию, которая вполне пригодна для повседневной носки. Андреас взял за основу коллекции воспоминания Вивьен и ключевые идеи ее марки и создал повседневный современный панк.

В новой коллекции нашлось место инфантильности, протесту, передовым технологиям, резиновой одежде и принтам, скопированным со старинных цветочных обоев. При этом очевидно, что Кронталер смотрит в будущее бренда, которое должно быть финансово благополучным. Одежда – это, в первую очередь, возможность прикрыть наготу и защитить тело, а не площадка для политических заявлений. В соответствии с актуальными трендами дизайнер добавляет в образы ностальгии по 1970-м и 1990-м, намеки на клубную сцену рубежа веков и андрогинности, которая, кажется, не выходила из моды с момента своего в ней появления. Очень разумный взгляд на то, как можно быть эксцентриком, но не фриком.