Неделя моды в Париже: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Весна, 2019

После яркого анонсирующего перформанса в Лондоне британские дизайнеры представили в Париже полную версию новой коллекции.

Шоу марки Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood как всегда было одним из самых ярких и запоминающихся. Однако сама коллекция оказалась довольно контрастной по отношению к предыдущим. Похоже, что Вивьен Вествуд, заявившая, что сегодня спасение мира интересует большемоды, остается идейным вдохновителем своей марки, а вот за разработку моделей отвечает Андреас Кронталер. Образы, если еще не совсем, то уж точно во многом, стали более реалистичными и функциональными. При этом в коллекции есть и привычный гротеск, и фирменная андрогинность и подчеркнутая сексуальность. Однако Кронталер действует сдержанно, поэтому ему удается делать не моду ради моды, а все-таки не забывать о конечном потребителе. Отличный повод считать, что у марки еще долгие годы развития впереди.