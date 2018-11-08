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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Весна, 2019

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  • 08 Ноября 201810:53
Сюжеты: Vivienne Westwood, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

После яркого анонсирующего перформанса в Лондоне британские дизайнеры представили в Париже полную версию новой коллекции.

Шоу марки Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood как всегда было одним из самых ярких и запоминающихся. Однако сама коллекция оказалась довольно контрастной по отношению к предыдущим. Похоже, что Вивьен Вествуд, заявившая, что сегодня спасение мира интересует большемоды, остается идейным вдохновителем своей марки, а вот за разработку моделей отвечает Андреас Кронталер. Образы, если еще не совсем, то уж точно во многом, стали более реалистичными и функциональными. При этом в коллекции есть и привычный гротеск, и фирменная андрогинность и подчеркнутая сексуальность. Однако Кронталер действует сдержанно, поэтому ему удается делать не моду ради моды, а все-таки не забывать о конечном потребителе. Отличный повод считать, что у марки еще долгие годы развития впереди.

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