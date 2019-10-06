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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Весна, 2020

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  • 06 Октября 201911:17
Сюжеты: Vivienne Westwood, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

Белла Хадид закрыла типичное для Вествуд шоу – стильное и изобильное.

У показа британской марки было несколько запоминающихся моментов, которые тут же попадали в Instagram журналистов, редакторов, байеров и других гостей. Это и сама Дама Виьвен, сидящая в первом ряду с Памелой Андерсон; и огромная сверкающая, странно реалистичная рыба в виде шляпы; и человеческий силуэт из оранжевого винила, украшающий один из образов; и главное – Белла Хадид закрывающая шоу в невероятном наряде, который одновременно и обнажал тело модели, и выглядел как кокон сахарной ваты. Коллекция достойная самого пристального рассматривания и анализа!

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