Неделя моды в Париже: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Весна, 2020

Белла Хадид закрыла типичное для Вествуд шоу – стильное и изобильное.

У показа британской марки было несколько запоминающихся моментов, которые тут же попадали в Instagram журналистов, редакторов, байеров и других гостей. Это и сама Дама Виьвен, сидящая в первом ряду с Памелой Андерсон; и огромная сверкающая, странно реалистичная рыба в виде шляпы; и человеческий силуэт из оранжевого винила, украшающий один из образов; и главное – Белла Хадид закрывающая шоу в невероятном наряде, который одновременно и обнажал тело модели, и выглядел как кокон сахарной ваты. Коллекция достойная самого пристального рассматривания и анализа!