Неделя моды в Париже: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Весна-лето, 2018

Британские дизайнеры продолжают представление своего бродячего цирка.

1 / 66 Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Весна-лето, 2018



































































































































Андреас Кронталер и Вивьен Вествуд представили в Париже коллекцию, в которой можно увидеть все, что давно стало их визитными карточками. Здесь есть расслабленность и случайность цыганского табора, и постапокалиптичный рейв, и желание наслаждаться жизнью. Взявший бразды правления в свои руки, Андреас Кронталер традиционно стирает гендерные различия и создает модели, которые осмелятся носить только самые смелые. Трикотажные платья, неряшливые юбки, растянутые штаны и другие вещи все также напоминают мусор, выброшенный морем на берег, что снова говорит нам не столько об эксцентричности дизайнеров, сколько об их желании из сезона в сезон напоминать нам о неминуемой экологической катастрофе.