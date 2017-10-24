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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Весна-лето, 2018

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  • 24 Октября 201712:14
Сюжеты: Vivienne Westwood, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Британские дизайнеры продолжают представление своего бродячего цирка.

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  • Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood. Весна-лето, 2018

Андреас Кронталер и Вивьен Вествуд представили в Париже коллекцию, в которой можно увидеть все, что давно стало их визитными карточками. Здесь есть расслабленность и случайность цыганского табора, и постапокалиптичный рейв, и желание наслаждаться жизнью. Взявший бразды правления в свои руки, Андреас Кронталер традиционно стирает гендерные различия и создает модели, которые осмелятся носить только самые смелые. Трикотажные платья, неряшливые юбки, растянутые штаны и другие вещи все также напоминают мусор, выброшенный морем на берег, что снова говорит нам не столько об эксцентричности дизайнеров, сколько об их желании из сезона в сезон напоминать нам о неминуемой экологической катастрофе.

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