Неделя моды в Париже: Balenciaga. Осень, 2017

В осенне-зимней коллекции Демна Гвасалия дополняет историю дома собственными силуэтами и дерзкими элементами.

1 / 47 Balenciaga. Осень, 2017





























































































Восхищение Демной Гвасалия за последние пару сезонов стало общим местом модной индустрии. Дизайнеру удалось создать невероятный микс идей и собственную прагматическую философию, которые пришлись по вкусу и поклонникам высокой моды, и тем, кто выбирает стритстайл. Каждая новая коллекция Демны становится обязательной для обновления гарбероба, несмотря на их экспериментальность и смелость. За крайне короткое время дизайнер заработал репутацию, возможно, самого крутого художника на планете.

В новой коллекции Balenciaga Демна тоже использует браваду, артистичные жесты и нарочитую ориентацию на улицу. При этом дизайнер не забывает о кутюрном наследии дома, в котором все-таки есть изрядная доля театральности. Отсюда эта серия очень смелых пальто, курток и платьев, которые на первый взгляд мало сочетаются друг с другом. Однако в итоге все выстраивается в довольно гармоничные (а также кокетливые и сексуальные! ) образы, готовые тут же сойти с подиума в реальную жизнь.