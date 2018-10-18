Неделя моды в Париже: Balenciaga. Весна, 2019

Демна Гвасалия представил свое видение современного гламура, основанного на элегантности, очаровании и других понятий, которые, по его мнению, сегодня являются табу.

Сове понимание современного гламура Демна предпочел представить парижской публике при помощи визуальных эффектов, созданных художником Джоном Рафманом. Показ от этого только выиграл, превратившись в зрелищное и захватывающее мероприятие. Это сыграло на руку и самой весенне-летней коллекции Balenciaga, которая не в пример предыдущим оказалась даже скромной и спокойной.

Гвасалия пользовался своими фирменными методами и работал с объемами и пропорциями, а также структурой одежды, которая у него часто напоминает скульптуру. В некоторых образах дизайнер намекает на свою любовь к 1980-1990-м годам. Однако в целом коллекция не кажется революционной, хоть и представляет образы смелых и уверенных людей недалекого будущего.