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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Balenciaga. Весна, 2020

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  • 05 Октября 201911:15
Сюжеты: Balenciaga, Весна-лето 2020, Неделя моды в Париже

Демна Гвасалия показала интригующую коллекцию, которая, по его словам, была одой работающим людям, хотя некоторые увидели в ней и политический контекст.

Релиз, который вышел перед началом шоу Balenciaga, утверждал, что коллекция «переосмысливает одежду для работы». Чтобы подчеркнуть, что он работал все-таки с униформой, Демна Гвасалия пригласил для участия в показе не только моделей, но и людей разных профессий. На подиум вышли инженер-механик, юрист, студент юридического факультета, архитектор, галерист, стилист, скрипач... Украшение шоу стала подруга дизайнера – актриса и режиссер Рената Литвинова. Кроме всего прочего, эти наряды подкупают при всем характерном гротеске лаконичностью и сдержанностью Такого Гвасалию мы еще не видели! Очень красиво и очень умно.

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