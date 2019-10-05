Неделя моды в Париже: Balenciaga. Весна, 2020

Демна Гвасалия показала интригующую коллекцию, которая, по его словам, была одой работающим людям, хотя некоторые увидели в ней и политический контекст.

Релиз, который вышел перед началом шоу Balenciaga, утверждал, что коллекция «переосмысливает одежду для работы». Чтобы подчеркнуть, что он работал все-таки с униформой, Демна Гвасалия пригласил для участия в показе не только моделей, но и людей разных профессий. На подиум вышли инженер-механик, юрист, студент юридического факультета, архитектор, галерист, стилист, скрипач... Украшение шоу стала подруга дизайнера – актриса и режиссер Рената Литвинова. Кроме всего прочего, эти наряды подкупают при всем характерном гротеске лаконичностью и сдержанностью Такого Гвасалию мы еще не видели! Очень красиво и очень умно.