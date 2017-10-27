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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Balenciaga. Весна-лето, 2018

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  • 27 Октября 201712:08
Сюжеты: Balenciaga, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Демна Гвасалия представил в Париже новые образы, которые по сравнению с другими его коллекциями выглядят скромно, хоть и не лишены привычных иронии и гротеска.

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  • Balenciaga. Весна-лето, 2018

Метод дизайнера, который покорял, удивлял и шокировал модную общественность в последние пару лет, кажется, наконец разгадан. Демна заимствует у лучших, смешивает и превращает все в нечто новое. Это можно назвать идеальным подходом для креативного директора, которому открыты все архивы Balenciaga. Однако дизайнер обращает свой взор и на коллекции других авторитетных домов. Так в будущем сезоне Balenciaga местами напоминает Chanel, местами Vivienne Westwood, а где-то и Comme des Garcons. Однако Гвасалия привносит в этот микс и изрядную долю своего видения, иначе коллекция бы просто развалилась на несвязанные куски. Классические полосатые рубашки, тартан, толстовки, платки, яркие сорочки, негабаритные пуловеры, отделанные кружевом, текучие юбки и узкие джинсы – сегодня Balenciaga выглядит очень современно и при этом совеем не скучно.

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