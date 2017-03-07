Неделя моды в Париже: Balmain. Осень, 2017

Оливье Рустэн показал в Париже масштабную коллекцию, главными героинями которой сделал современных амазонок в стилизованных шкурах.

1 / 79 Balmain. Осень, 2017





























































































































































По большому счету, все, что хотел сказать Оливье в новой коллекции, без труда читается в футболках, украшенных принтом волков. Дизайнер представляет женщин как современных амазонок, одетых в гламурные и сложносочиненные шкуры. Рустэн много использовал технику пэчворк, соединяя различные детали в эти наряды городских воительниц. Образы модельер щедро украсил металлизированными элементами, принтами и бахромой. Получилось очень сексуально, энергично и динамично!

Сам Оливье за кулисами шоу рассказал, что хотел вернуться к силам природы и рассказать о сильных женщинах. Однако рассуждая на тему феминизма, дизайнер создает коллекцию, которую многие представительницы этого движения скорее всего освистают. Пытаясь показать женскую силу, Оливье всего лишь эксплуатирует тему эротики, к которой добавляет немного рок-н-ролла и блесток гламура. В итоге создается довольно противоречивое впечатление, однако очевидно, что поклонницы Balmain должны остаться довольными.