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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Balmain. Осень, 2018

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  • 14 Марта 201810:56
Сюжеты: Balmain, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Оливье Рустен в этом сезоне почти не повторяется и делает ставку на мерцающие и лаковые фактуры.

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  • Balmain. Осень, 2018

Жизнь Оливье Рустена на первый взгляд похожа на голливудскую сказу. В свои 32 он возглавляет один из самых авторитетных домов моды, его друзья – звезды мировой моды и шоу-бизнеса, составляющие армию Balmain, а 4,7 миллиона фолловеров в Instagram приносят немалые дивиденды. Вероятно, эта звездная жизнь и воплотилась в новой коллекции, которая буквально ослепила гостей показа сезона осень-зима 2018/19.

Дизайнер почти не повторяется в новой коллекции, но все еще использует мини-силуэты и порой вновь обращается к гусарской форме. Однако все это меркнет в сиянии, которое излучает коллекция в целом. Рустен использовал самые неожиданные для Balmain материалы: от серебряной фольги и ПВХ до голографических блесток и кристаллической сетки. Похоже, что под руководством молодого дизайнера марка начинает новую главу своей истории.

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