Неделя моды в Париже: Balmain. Осень, 2020

Оливье Рустен в этом сезоне пригласил гостей показа перенестись в африканскую пустыню, чтобы напомнить о своих сомалийских корнях.

Вероятно, осенне-зимнее мужское шоу Balmain стало первым откровенным и удивительным моментом, когда Оливье Рустен открыл свое сердце. Рассказывая о своих африканских корнях, дизайнер перенес гостей шоу в пустыни Сомали и Эфиопии. Сама же коллекция даже не требует интерпретации – на этот раз Рустен по-настоящему профессионален, оригинален и очень открыт.