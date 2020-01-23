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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Balmain. Осень, 2020

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  • 23 Января 202021:30
Сюжеты: Balmain, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2020-21

Оливье Рустен в этом сезоне пригласил гостей показа перенестись в африканскую пустыню, чтобы напомнить о своих сомалийских корнях.

Вероятно, осенне-зимнее мужское шоу Balmain стало первым откровенным и удивительным моментом, когда Оливье Рустен открыл свое сердце. Рассказывая о своих африканских корнях, дизайнер перенес гостей шоу в пустыни Сомали и Эфиопии. Сама же коллекция даже не требует интерпретации – на этот раз Рустен по-настоящему профессионален, оригинален и очень открыт.

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