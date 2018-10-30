Неделя моды в Париже: Balmain. Весна, 2019

Оливье Рустен в очередной раз представил огромную коллекцию, оправдывая это парижским вдохновением.

В то время как мир моды говорит о перепроизводстве и этичном потреблении, Оливье Рустен продолжает выпускать по несколько гигантских коллекций в год. При этом сам дизайнер признается, что ни руководству парижского дома Balmain, ни ему самому не удается погасить этот пыл. Рустен винит во всем многогранный и оригинальный стиль французской столицы, которым вдохновляется и который постоянно переосмысливает.

Что касается само коллекции, но дизайнер активно пользовался околокутюрными техниками, смело заимствовал у старших коллег – Иссея Мийяке и Ива Сен-Лорана, а также много работал над объемами и формами. Образы в коллекции условно можно разделить на две части: первые – округлые и объемные, вторые – угловатые и скульптурные. Рустен использовал разные материалы: от тончайшего шелка до твида, украшенного металлизированными элементами. Проявить свою фантазию Оливье удалось на отлично.