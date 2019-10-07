Неделя моды в Париже: Balmain. Весна, 2020

Оливье Рустен представил в Париже традиционно масштабную коллекцию, в которой отдал уважения моде конца 1990-х – начала 2000-х.

Обещанное безумие, которое должно было разразиться в СМИ, так и не произошло. К сожалению, Кайли Дженнер, которая должна была отвечать за макияжем на показе парижского дома моды, отменила свое участие из-за болезни. Креативный директор марки за кулисами шоу давал спокойные комментарии журналистам: «Все нормально. В следующий раз». При этом Русен подчеркнул, что по-прежнему ожидает массового спроса на коллекцию косметики Kylie x Balmain: «Думаю, сайт рухнет».

Что касается самой коллекции, то дизайнер традиционно многословен и выпустил на подиум больше сотни образов. Все началось с монохромных нарядов с графическими рисунками и постепенно перешло к струящимся силуэтам ярких расцветок, украшенным пайетками и кристаллами. О весенне-летней коллекции Оливье сказал, что в ней постарался отдать дань уважения моде 1990-2000-х, которой восхищается. Отсюда и угадываемые во многих образах музы Рустена: Кайли Миноуг, Бейонсе, Бритни Спирс.