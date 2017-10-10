Неделя моды в Париже: Balmain. Весна-лето, 2018

Своей новой коллекцией Оливье Рустен, по его же словам, начинает новую эру парижского дома моды. Однако у критиков возникли к работе дизайнера вопросы.

Как правило, рассказывая о новой коллекции и источниках вдохновения, дизайнеры вспоминают какие-то путешествия, музейные экспозиции, политические и социальные процессы и так далее. Оливье Рустен в этот раз за кулисами показа очень эмоционально говорил о своем детстве, своей славе и месте в модной индустрии, а также о том, что его не воспринимают как глубокого дизайнера. Представляя весенне-летнюю коллекцию Оливье сказал, что хочет раз рушить эти представления о нем, а сами образы назвал – поворотными и начинающими новую эру.

Рустен особенно подчеркивал, что серьезно относится к дизайнеру и работает по 360 дней в году. Однако коллекция, которую он представил на Неделе моды в Париже, вызывает устойчивое чувство дежавю. Многие из гостей шоу отметили, что коллекция им пришлась по вкусу, но порой казалось, что перед ними образы из старых коллекций Versace, Chanel и других именитых домов моды. Молодой дизайнер не боится вдохновляться творчеством своих предшественников, что не может не импонировать. Однако эта коллекция все же немного неприятно цепляется за глаза. Что касается модельного ряда и выразительных средств, то здесь Рустен верен себе и делает ставку на сексуальность, динамику и блеск.