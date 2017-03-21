Неделя моды в Париже: Celine. Осень, 2017

К будущему сезону Фиби Фило подготовила очень сильную коллекцию, которая идеально впишется в повседневный гардероб.

1 / 40 Celine. Осень, 2017















































































Создавая осенне-зимнюю коллекцию, креативный директор Celine думала об универсальности одежды и многообразии современной жизни. Поэтому новые образы получились такими практичными, функциональными и вневременными. Эти модели идеально впишутся в повседневный гардероб и будут отлично смотреться практически в любой ситуации.

Фиби Фило задумалась об образе сильной женщины, которая ежедневно оказывается в самых разных ситуациях: от деловых до романтических. Взяв за основу классику женского гардероба, Фило заметно осовременила ее. Придала черты индивидуальности и роскоши. Дизайнер пересмотрела пропорции фигуры, чтобы одежда стал более комфортной и функциональной, а в качестве декора использовала принты и разные цветовые решения. Основу коллекции составили плащи и пальто в сочетании с кожаными капюшонами, свободными брюками и остроносыми сапогами. Здесь также нашлось место незаменимому трикотажу, драпировкам в модернистском духе и ажурным колготкам.