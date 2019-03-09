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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Celine. Осень, 2019

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  • 09 Марта 201909:45
Сюжеты: Celine, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2019-20, Hedi Slimane (Эди Слиман)

Эди Слиман представил на парижском подиуме новую женщину Celine – шикарную наследницу особого стиля прошлых лет.

Главным источником вдохновения Эди Слимана на этот раз стал парижский стиль 1970-1980-х. Из этого периода дизайнер взял самое лучшее и модернизировал своими фирменными приемами. Так жакет в мужском стиле получил комплект из легкой юбки, а платья с завышенной талией – красивые принты, в том числе и классический мотив Celine. Что касается традиций, то на этот раз Слиман более глубоко погрузился в стиль парижского дома моды, а гости показа отметили, что коллекция получилась «очень сильной и очень Celine». Основу модельного ряда составили базовые вещи: пиджак, блузка, юбка, платье (которое идеально подходит для носки с пиджаком!) и узкие джинсы (превосходно сочетающиеся с ботфортами!). Получилось очень стильно, элегантно и вполне в духе парижского буржуазного шика.

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