Неделя моды в Париже: Celine. Весна, 2019

Безусловно, самым обсуждаемым и ожидаемым показом на прошедшей Неделе моды в Париже стало дебютное шоу Эди Слимана в доме Celine.

Этой осенью в парижском доме моды Celine официально началась новая эпоха. Эди Слиман представил на Неделе моды свою дебютную коллекцию, которая тут же стала самой обсуждаемой в сезоне. Шоу получило название Paris La Nuit и ознаменовало резкий переход к новой эстетике. Гости показа не были готовы к тому, что плавного перехода от привычного стиля Фиби Фило к дерзости Эди Слимана просто не будет. Конечно же, в зале (да и у мониторов) оказалась масса недовольных.

В первую очередь Слимана обвинили в том, что представил свое видение моды, а не вариации на тему Celine. Кроме того, многих смутили его самоцитаты и ориентация на молодежь с ее вечеринками и гедонизмом. И, конечно, поклонники марки не были готовы к такому количеству мужских образов в коллекции. Однако отойдя от шока, большинство сумело признать, что такая встряска уже давно была необходима парижскому дому моды, пусть даже и с реверансом в адрес времени, которое дизайнер провел у руля Saint Laurent. А через несколько дней после показа в отзывах можно было увидеть формулировки о том, что поддерживать идентичность бренда сегодня не так уж и важно, главное – выручки. Похоже, что enfant terrible французской моды вновь всех обыграл.