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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Celine. Весна, 2020

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  • 12 Октября 201911:31
Сюжеты: Celine, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

В новой коллекции парижского дома стиль Эди Слимана стал по-настоящему ретро, причем за основу дизайнер взял пару джинсов.

По большому счету быть дизайнером сегодня – это постоянно возвращаться к прошедшим эпохам, отыскивая в них жемчужины и перемещая их в современные декорации. Эди Слиман как никто другой из сезона в сезон оправдывает эту мысль, в его творчестве ностальгия и ретро играют важные роли. При этом дизайнер развивает эту идею в любом из домов, который он когда-нибудь возглавлял. На этот раз Слиман выбрал в качестве основы пару джинсов, которую смело препарировал, а потом воссоздавал заново. Платья в духе 1970-х стали прекрасным фоном для этих экспериментов.

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