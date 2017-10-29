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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Celine Весна-лето, 2018

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  • 29 Октября 201702:19
Сюжеты: Celine, Неделя моды в Париже

Оставаясь верной себе, Фиби Фило представила в Париже блестящую, обреченную на коммерческий успех и любовь клиенток коллекцию.

Стиль Фиби Фило невероятно эклектичный из-за умения дизайнера мастерски сочетать очень непохожие, а порой противоречивые элементы. На этот раз Фиби вдохновляется прогулками на природе, традиционными представлениями о шике и авангардным искусством.

В новой коллекции много верхней одежды и отсылок к деревенскому образу жизни. Обращаясь к своим корням, Фило создает огромное количество пончо из кожи и трикотажа, плащей, тренчей и кейпов. Повседневный образ дизайнер создает негабаритных мужских жилетов, цветастых рубашек поло, складчатых юбок и оригинальной обуви. Смешивая этот микс, дизайнер не боится переборщить и использует массу декоративных средств: от выразительных принтов до кружева и огромных латунных пряжек. В очередной раз Фиби Фило не боится быть любопытной и вызывать любопытство.

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