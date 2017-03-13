Неделя моды в Париже: Chanel. Осень, 2017

В этом сезоне Карл Лагерфельд удивил всех масштабным шоу, в рамках которого отправил своих моделей в космос исследовать новые галактики.

1 / 96 Chanel. Осень, 2017































































































































































































Что ж, как и 50-60 лет назад, тема женщины в космосе оказывается по-прежнему актуальной. Об этом нам несколько раз за год говорит кинематограф, об этом же рассказал на последнем шоу Chanel Карл Лагерфельд. Запустив свою ракету в межгалактическое пространство, дизайнер показал публике около ста образов, в которых действительно гармонично соединились и традиции дома, и футуристические идеи. Причем футуризм здесь кассет как технологий и внешнего вида, так и феминизма, без которого сегодня – а уж завтра тем более! – никуда.

Вышло ли шоу экстравагантным? Абсолютно! Кто-то может назвать, что это было уже слишком, но Карл есть Карл, поэтому без лишних разговоров отправляемся в космическое путешествие. Первая мысль этого полета: Chanel – это прежде всего передовой и роскошный дом. Пусть другие бренды рассуждают на тему демократичности в моде и каждый сезон пытаются обновиться за счет уличной одежды, Лагерфельд верен себе и своему делу. Дизайнеру хватает фантазии, а главное – остроумия никогда не повторяться и уж точно не обращаться к стритстайлу.

При этом не стоит забывать, что Карл – из немногих – если не единственный! – из мастодонтов моды, который чутко чувствует движение времени и знает, кто такая молодежь и чем она живет. Но заимствовать у нее? Вряд ли! Великий Кайзер моды, скорее, будет учить и прививать правильный вкус. Отсюда и уникальность роскошного продукта, который он создает. Даже обратившись к так называемой «космической одежде», Лагерфельд придумал образы, которые не смотрятся так глупо и гротескно, как в шестидесятые, хотя эта эпоха зримо присутствует в коллекции. Лучшая и, вероятно, самая молодая коллекция парижской Недели!