Неделя моды в Париже: Chanel. Осень, 2018

Для осенне-зимней коллекции Карл Лагерфельд выбрал необычную для себя палитру – натуральные земляные оттенки и цвет палой листвы.

1 / 81 Chanel. Осень, 2018

































































































































































Декорации, в которые попали гости нового шоу Chanel, сразу же красноречиво рассказали об источнике вдохновения Карла. Работая над новой коллекцией, дизайнер определенно находился под впечатлением от лесной темы, как бы непривычно это ни звучало в отношении Лагерфельда. Это стало глотком свежего воздуха после авиа-шоу Chanel, показа в интерьерах казино и пространстве супермаркета. Дизайнер вдохновлен миром живой природы! Впечатляет.

В первую очередь, новый источник вдохновения Карла Лагерфельда нашел отражение в выборе цветовой гаммы: дизайне работал с натуральными оттенками, близкими к сырой земле и палой листве. Об этом же и пятнистая текстура, напоминающая то ли о листопаде, то ли о лучах солнца, пробивающихся сквозь густую растительность. В качестве ярких и жизнерадостных акцентов Карл использует всполохи апельсинового и кораллового. Что касается модельного ряда, то модельер главным образом сосредоточен на пальто и костюмах. Объемы и силуэты естественны, хотя не обошлось без некоторых заимствований из 1980-х. Один из лучших показов минувшей Недели моды! Традиционно.