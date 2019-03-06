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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Chanel. Осень, 2019

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  • 06 Марта 201921:47
Сюжеты: Chanel, Осень-зима 2019-20, Неделя моды в Париже, Карл Лагерфельд (Karl Lagerfeld)

Парижский дом моды представил последнюю коллекцию, созданную Карлом Лагерфельдом.

Неделя моды в Париже завершилась самым знаковым событием – дом Chanel представил последнюю коллекцию Карла Лагерфельда. Прощание с эпохой получилось по-настоящему масштабным и прекрасным. На этот раз декорации представляли собой альпийскую деревню, по улице которой под песню Дэвида Боуи Heroes и прошли модели. Открыла показ Кара Делевинь, закрывала – Пенелопа Крус, назначенная прошлым летом амбассадором дома.

В первом ряду традиционно разместились знаменитости мира моды, кино и шоу-бизнеса. Среди присутствовавших можно было заметить Кристен Стюарт, Люпиту Ньонго, Клаудию Шиффер и Наоми Кэмпбелл и других. Гости показа почтили память Карла Лагерфельда минутой молчания.

Что касается самой коллекции, то она безусловна продолжает традиции Chanel. Однако Карл, как всегда, внес в фирменный стиль дома коррективы, сделав его более молодым и энергичным. Размышляя об отдыхе в Альпах, дизайнер добавил образам динамики лыжного спорта, но главный акцент все-таки сделал на комфорте.

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