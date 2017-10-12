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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Chanel. Весна-лето, 2018

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  • 12 Октября 201715:29
Сюжеты: Chanel, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2018

Карл Лагерфельд снова отказался от идеи коллекции-манифеста и представил в Париже образы, вдохновленные водной стихией.

Представляя новую коллекцию, Лагерфельд повторил слова великого Леонардо да Винчи: «Вода является движущей силой всей природы». Почему дизайнер обратился именно к этой теме, не совсем понятно, но такой выбор дал ему возможность в очередной раз проявить свою гениальность. Лагерфельду снова удается мастерски и гармонично совместить традиции дома Chanel и современные представления об одежде.

Работая с темой воды, Лагерфельд показал нам не неукротимую силу воды, а скорее ее потенциальную энергию и способность меняться. За развитие этой мысли отвечали используемые в коллекции не совсем привычные для дома материалы: органза, фатин и пластик. Детали из этих фактур создавали эффект динамики, изменчивости и прозрачность. За ними же скрывались, вернее – были выставлены на показ, традиционные коды Chanel. Твид, шерсть, трикотаж клетка, жакеты и юбки… Все это было заботливо укрыто от влаги непромокаемыми материалами. Заметной фишкой стало использование денима и контрастных вставок.

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