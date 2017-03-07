Неделя моды в Париже: Chloe. Осень, 2017

В своей последней коллекции для парижского дома моды Клэр Уэйт Келлер проявила себя как оптимистичный и прагматичный дизайнер.

1 / 43 Chloe. Осень, 2017





















































































За кулисами своего финального в Chloe шоу Клэр Уэйт Келлер охарактеризовала стиль осенне-зимней коллекции как «психоделический оптимизм». Подводя итоги своего шестилетнего пребывания на посту креативного директора парижского дома моды, дизайнер говорит об эскапизме через одежду. Клэр Уэйт Келлер подчеркивает, что хочет поддержать девушек, которые не желают больше слышат ни о политике, ни о актуальных событиях в обществе. Образы, которые в Париже представила модельер, выглядят расслабленными, счастливыми и оптимистичными.

Вероятно, источником этого оптимизма является новая работа Уэйт Келлер, которую она, по слухам, получит в Givenchy. Однако пока что ни одна из сторон никак не комментирует информацию о том, что дизайнер сменит Рикардо Тиши. Если же посмотреть на осенне-зимнюю коллекцию Chloe отстраненно, можно допустить, что она могла бы принадлежать и дому Givenchy. Прежде всего, об этом говорит психоделичность образов, во многом вдохновленных культовым анимационным фильмом «Желтая подводная лодка». Принты в виде опиумного мака и волшебных грибов отправляют в Страну Чудес героиню коллекцию, которой могла бы стать знаменитая кэрролловская Алиса или персонаж песни «Битлз» «Люси в небесах».

Если говорить боле конкретно, то коллекция выдержана в духе бохо, который Клэр Уэйт Келлер заметно осовременивает. Дизайнер создала очаровательные образы на основе коротких прямых платьев и кружев в стиле 1960-х годов. Они чередовались с верхней одеждой, имеющей довольно сильные геометрические силуэты. Особенного внимания заслуживают и брюки с низкой посадкой и широких объемов. Получилось очень стильное и красивое расставание с домом.