Неделя моды в Париже: Chloe. Осень, 2018

Для своей второй коллекции Chloe Наташа Рамсей-Леви выбрала романтичное настроение с элементами бохо.

1 / 60 Chloe. Осень, 2018























































































































Кинематографическая реальность и идея женщины, которая дает выразиться различным аспектам ее личности, стали главной темой новой коллекции парижского дома моды. На этот раз на подиуме марка Chloe смотрелась немного перегружено и многословно. Новый креативный директор дома решила четко обозначить направления, в которых Chloe будет развиваться дальше, для чего ей потребовалось создать так много образов.

Основную ставку дизайнер сделала на бохо и его различных интерпретациях. Здесь можно увидеть ссылки на классику французского кинематографа и вообще – попытки освежить парижский шик. Рамсей-Леви старается смотреть в глубину многогранной женской личности и охватить максимальное количество потенциальных клиенток. О новой коллекции Chloe можно смело сказать, что она адресована тем, кто любит одеваться, составлять образы, менять наряды и самовыражаться через одежду.