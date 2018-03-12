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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Chloe. Осень, 2018

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  • 12 Марта 201811:28
Сюжеты: Chloe, Неделя моды в Париже, Осень-зима 2018-19

Для своей второй коллекции Chloe Наташа Рамсей-Леви выбрала романтичное настроение с элементами бохо.

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  • Chloe. Осень, 2018

Кинематографическая реальность и идея женщины, которая дает выразиться различным аспектам ее личности, стали главной темой новой коллекции парижского дома моды. На этот раз на подиуме марка Chloe смотрелась немного перегружено и многословно. Новый креативный директор дома решила четко обозначить направления, в которых Chloe будет развиваться дальше, для чего ей потребовалось создать так много образов.

Основную ставку дизайнер сделала на бохо и его различных интерпретациях. Здесь можно увидеть ссылки на классику французского кинематографа и вообще – попытки освежить парижский шик. Рамсей-Леви старается смотреть в глубину многогранной женской личности и охватить максимальное количество потенциальных клиенток. О новой коллекции Chloe можно смело сказать, что она адресована тем, кто любит одеваться, составлять образы, менять наряды и самовыражаться через одежду.

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