Вход
ADV
Интересно
Chloe (70)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Chloe. Весна, 2019

  • 206
  • 0
  • 04 Ноября 201811:29
Сюжеты: Chloe, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2019

Весенне-летняя коллекция Наташи Рамсей-Леви выдержана в богемном духе, но с изрядной долей модерна.

После нескольких сезонов отсутствия бохо-шик возвращается в коллекцию Chloe! Креативный директор парижского дома моды Наташа Рамсей-Леви вновь обращается к стилистике, которую очень любит и с которой работает по-настоящему мастерски. Дизайнер создала весенне-летнюю коллекцию, главной героиней которой стала современная девушка-хиппи. На деле все выглядит очень красиво. По признанию самой Рамсей-Леви, она хотела поместить героиню новой коллекции не в романтизированную мечтательность 1970-х, а в современные реалии. Эти образы не смотрятся ностальгически и адресуются тем, кто живет здесь и сейчас. При этом в моделях очевидно восхищение дизайнера экзотическими украшениями, созданными вручную, мягкими линиями и фактурами и культурами разных эпох и народов.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru