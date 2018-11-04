Неделя моды в Париже: Chloe. Весна, 2019

Весенне-летняя коллекция Наташи Рамсей-Леви выдержана в богемном духе, но с изрядной долей модерна.

После нескольких сезонов отсутствия бохо-шик возвращается в коллекцию Chloe! Креативный директор парижского дома моды Наташа Рамсей-Леви вновь обращается к стилистике, которую очень любит и с которой работает по-настоящему мастерски. Дизайнер создала весенне-летнюю коллекцию, главной героиней которой стала современная девушка-хиппи. На деле все выглядит очень красиво. По признанию самой Рамсей-Леви, она хотела поместить героиню новой коллекции не в романтизированную мечтательность 1970-х, а в современные реалии. Эти образы не смотрятся ностальгически и адресуются тем, кто живет здесь и сейчас. При этом в моделях очевидно восхищение дизайнера экзотическими украшениями, созданными вручную, мягкими линиями и фактурами и культурами разных эпох и народов.