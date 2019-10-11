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Артем Кузелев

Неделя моды в Париже: Chloe. Весна, 2020

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  • 11 Октября 201910:26
Сюжеты: Chloe, Неделя моды в Париже, Весна-лето 2020

Наташа Рамсей-Леви вернулась к двум основам традиционного стиля парижского дома: платьям мягкого кроя и концепции «меньше – больше».

Одни из главных глобальных трендов в этом сезоне закономерно стало устойчивое развитие. Как бы кому-то ни хотелось обойти стороной вопросы экологии, сделать это невозможно, когда буквально каждый второй дизайнер обращает внимание на эту тему в своих коллекциях, а гиганты вроде LVMH ставят ее во главу стратегии. Наташа Рамсей-Леви поддерживает тенденцию, но по-своему. За кулисами показа дизайнер объяснила, что, во-первых, стоит снизить градус безумия вокруг новых коллекций, ведь это всего лишь одежда. Развить эту идею поможет создание универсальных и вневременных образов, чем парижский дом Chloe славился всегда. И во-вторых, это конечно количество: чем меньше одежды мы производим, тем меньший вред наносим окружающей среде. Все это наилучшим образом отразилось в лаконичной и очень стильной коллекции Рамсей-Леви.

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